Бондарева (Головко) Мария Кирилловна
Место рожденияс.Торяное, Волгоградская область
Дата рождения25.07.1926
Дата смерти22.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926
Отец: Головко Кирилл Васильевич
Мать: (Доценко) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1943
Рождение ребёнка
20.10.1952
Рождение ребёнка
27.11.1958
Смерть
22.10.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно