Бондарева (Головко) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Головко) Мария Кирилловна

Место рождения

с.Торяное, Волгоградская область

Дата рождения

25.07.1926

Дата смерти

22.10.2015

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926

Отец: Головко Кирилл Васильевич

Мать: (Доценко) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Тимофей Иванович

Смерть
22.10.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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