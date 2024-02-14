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Бондарев Тимофей Иванович

Место рождения

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края

Дата рождения

21.01.1926

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926

Отец: Бондарев Иван Петрович

Мать: Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева (Головко) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
02.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Головко) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
20.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Головко) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
27.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Головко) Мария Кирилловна

Смерть
1988

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