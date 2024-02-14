Бондарев Тимофей Иванович
Место рожденияс. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Дата рождения21.01.1926
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1943
Рождение ребёнка
20.10.1952
Рождение ребёнка
27.11.1958
Смерть
1988