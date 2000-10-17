Бикеев Миргас Миргалимович
Место рождения
Дата рождения27.01.1928
Дата смерти17.10.2000
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1928
Отец: Бикеев Миргалим Гарифа
Мать: не указана
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Бикеева Татьяна Миргасовна
Мать ребёнка: Бикеева (Головлёва) Екатерина Алексеевна
Смерть
17.10.2000
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)