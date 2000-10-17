Бикеев Миргас Миргалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБикеев Миргас Миргалимович

Бикеев Миргас Миргалимович

avatar

Место рождения

Большой Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.01.1928

Дата смерти

17.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1928

Отец: Бикеев Миргалим Гарифа

Мать: не указана

Большой Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1954

Жена: Бикеева (Головлёва) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Бикеева Татьяна Миргасовна

Мать ребёнка: Бикеева (Головлёва) Екатерина Алексеевна

Смерть
17.10.2000
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.