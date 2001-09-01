Бикеева (Головлёва) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1929
Дата смерти01.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1929
Отец: Головлёв Алексей
Мать: Головлёва Марфа
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Бикеева Татьяна Миргасовна
Отец ребёнка: Бикеев Миргас Миргалимович
Смерть
01.09.2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)