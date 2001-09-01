Бикеева (Головлёва) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикеева (Головлёва) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.02.1929

Дата смерти

01.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1929

Отец: Головлёв Алексей

Мать: Головлёва Марфа

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1954

Муж: Бикеев Миргас Миргалимович

Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Бикеева Татьяна Миргасовна

Отец ребёнка: Бикеев Миргас Миргалимович

Смерть
01.09.2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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