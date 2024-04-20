Хмарова Надежда Никандровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Хмарова Афанасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хмарова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хмарова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Хмарова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович
Смерть
Неизвестно