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Хмарова Надежда Никандровна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Хмаров Дмитрий Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Хмарова Афанасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Хмаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хмарова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хмарова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Хмарова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмаров Дмитрий Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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