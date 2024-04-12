Собанина (Попова) Гликерия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Попова) Гликерия Саввина

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Попов Савва

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1814

Муж: Собанин Данило Матвиев

Рождение ребёнка
13.11.1814

Дочь: Стефанида Данилова

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1816

Сын: Собанин Никита Данилов старший

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Сутягина Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1820

Сын: Собанин Максим Данилов

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1822

Дочь: Ксения Данилова

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1824

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Собанин Никита Данилов малой

Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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