Собанина (Попова) Гликерия Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Попов Савва
Бракосочетание
30.01.1814
Рождение ребёнка
13.11.1814
Дочь: Стефанида Данилова
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Рождение ребёнка
30.01.1816
Сын: Собанин Никита Данилов старший
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Сутягина Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Рождение ребёнка
27.04.1820
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Рождение ребёнка
19.01.1822
Дочь: Ксения Данилова
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Рождение ребёнка
23.01.1824
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Собанин Никита Данилов малой
Отец ребёнка: Собанин Данило Матвиев
Смерть
Неизвестно