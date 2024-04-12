Сутягина (Собанина) Анастасия Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Собанин Данило Матвиев
Бракосочетание
11.02.1845
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Сутягин Матвий Афонасьев
Рождение ребёнка
11.03.1848
Отец ребёнка: Сутягин Матвий Афонасьев
Рождение ребёнка
11.03.1848
Отец ребёнка: Сутягин Матвий Афонасьев
Рождение ребёнка
06.03.1849
Отец ребёнка: Сутягин Матвий Афонасьев
Смерть
Неизвестно