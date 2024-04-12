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Сутягин Матвий Афонасьев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1845

Жена: Сутягина Анастасия Данилова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1848

Сын: Сутягин Евгений Матвиев

Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1848

Сын: Сутягин Капитон Матвиев

Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1849

Сын: Сутягин Капитон Матвеев

Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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