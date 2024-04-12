Сутягин Матвий Афонасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
11.02.1845
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
11.03.1848
Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
11.03.1848
Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
06.03.1849
Мать ребёнка: Сутягина Анастасия Данилова
Смерть
Неизвестно