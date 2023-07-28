Попов Савва
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Собанина Гликерия Саввина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Акилина Саввина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Саввина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно