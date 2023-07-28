Попов Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Савва

Попов Савва

Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Собанина Гликерия Саввина

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Акилина Саввина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Саввина

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно