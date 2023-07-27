(Попова) Акилина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Акилина Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Попов Савва

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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