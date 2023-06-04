Мищенков Фёдор Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищенков Фёдор Власович

Мищенков Фёдор Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снегирёва Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Барсукова Мария Борисовна

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдуард Фёдорович

Мать ребёнка: Барсукова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Барсукова Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова Мария Борисовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close