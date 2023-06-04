Мищенков Фёдор Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снегирёва Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Барсукова Мария Борисовна
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эдуард Фёдорович
Мать ребёнка: Барсукова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Барсукова Мария Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно