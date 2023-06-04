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Барсукова Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Барсуков Борис Никифорович

Мать: Барсукова Лукерья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снегирёва Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Мищенков Фёдор Власович

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдуард Фёдорович

Отец ребёнка: Мищенков Фёдор Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Мищенков Фёдор Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мищенков Фёдор Власович

Смерть
Неизвестно