Барсукова Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снегирёва Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Мищенков Фёдор Власович
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эдуард Фёдорович
Отец ребёнка: Мищенков Фёдор Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Мищенков Фёдор Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно