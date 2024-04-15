Слюсаренко (Зоренко) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсаренко (Зоренко) Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1854 и 1857

Дата смерти

18.09.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Слюсаренко Роман Николаевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Дочь: Слюсаренко Анна Романовна

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Слюсаренко Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Слюсаренко Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.

Дочь: Слюсаренко Елена Романовна

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.06.1890 ст.

Дочь: Акилина Романовна

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.

Сын: Слюсаренко Захар Романович

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
18.09.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от дизентерии | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRMV?i=45&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.09.1895 ст.
на отведенном кладбище
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