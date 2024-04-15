Слюсаренко (Зоренко) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1854 и 1857
Дата смерти18.09.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Дочь: Слюсаренко Анна Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Слюсаренко Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Слюсаренко Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.
Дочь: Слюсаренко Елена Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.06.1890 ст.
Дочь: Акилина Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.
Сын: Слюсаренко Захар Романович
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
18.09.1895 ст.
Причина смерти: от дизентерии | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRMV?i=45&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.09.1895 ст.
на отведенном кладбище