Слюсаренко Елена Романовна
Место рождения
Дата рождения28.05.1888 ст.
Дата смерти06.08.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.05.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.08.1889 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
07.08.1889 ст.
на отведенном кладбище