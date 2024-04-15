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Слюсаренко Елена Романовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.05.1888 ст.

Дата смерти

06.08.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

Между 1854 и 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1888 ст.

Отец: Слюсаренко Роман Николаевич

Мать: Слюсаренко Марина Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.05.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.08.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
07.08.1889 ст.
на отведенном кладбище
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