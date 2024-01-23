Лах Мария Филипповна
Место рожденияМарксовский район Саратовская область село Боаро
Дата рождения03.10.1919
Дата смерти11.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1941
Дочь: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна
Отец ребёнка: Лах Соломон Филиппович
Смерть
11.04.1978
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область