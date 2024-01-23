Лах Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лах Мария Филипповна

Место рождения

Марксовский район Саратовская область село Боаро

Дата рождения

03.10.1919

Дата смерти

11.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1941

Дочь: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна

Отец ребёнка: Лах Соломон Филиппович

Смерть
11.04.1978
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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