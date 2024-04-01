Баушкина1, Выходцева 2 Агриппина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина1, Выходцева 2 Агриппина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баушкина) Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Баушкин Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баушкин Никита

Бракосочетание
07.06.1913

Муж: Выходцев Афанасий Петров

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 37 ж. 36 оба вторым браком, пос. Плоского вдова
Рождение ребёнка
24.10.1915

Сын: Выходцев Стефан Афанасьев

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Рождение ребёнка
14.12.1918

Сын: Выходцев Аркадий Афанасьев

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Смерть
Неизвестно

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