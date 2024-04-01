Баушкина1, Выходцева 2 Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баушкина) Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Баушкин Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баушкин Никита
Бракосочетание
07.06.1913
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 37 ж. 36 оба вторым браком, пос. Плоского вдова
Рождение ребёнка
24.10.1915
Сын: Выходцев Стефан Афанасьев
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Рождение ребёнка
14.12.1918
Сын: Выходцев Аркадий Афанасьев
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Смерть
Неизвестно