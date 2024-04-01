Баушкин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаушкин Никита

Баушкин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баушкина) Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Баушкина1, Выходцева 2 Агриппина Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баушкина1, Выходцева 2 Агриппина Дмитриева

Смерть
До 1913
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.