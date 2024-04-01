Баушкин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баушкина) Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Баушкина1, Выходцева 2 Агриппина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1913
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область