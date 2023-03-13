Губачева Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Петръ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Губачовъ Семенъ
Отец ребёнка: Губачовъ Петръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Губачова) Наталья
Отец ребёнка: Губачовъ Петръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Губачова) Степанида
Отец ребёнка: Губачовъ Петръ