Губачева Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачева Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Петръ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Губачовъ Семенъ

Отец ребёнка: Губачовъ Петръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Губачова) Наталья

Отец ребёнка: Губачовъ Петръ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Губачова) Степанида

Отец ребёнка: Губачовъ Петръ

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