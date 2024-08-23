Маслова Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 24.07.1897

Муж: Маслов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
24.07.1897

Сын: Маслов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Маслов Алексей Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1900

Сын: Маслов Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Маслов Алексей Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 1949
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1949
Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1949

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