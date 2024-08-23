Маслова Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 24.07.1897
Рождение ребёнка
24.07.1897
Сын: Маслов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Маслов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
16.03.1900
Сын: Маслов Герасим Алексеевич
Отец ребёнка: Маслов Алексей Семёнович
Место жительства
До 1949
Место жительства
С 1949
Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1949