Маслов Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиДо 21.11.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1897
Сын: Маслов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Маслова Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
До 24.07.1897
Рождение ребёнка
16.03.1900
Сын: Маслов Герасим Алексеевич
Мать ребёнка: Маслова Наталья Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 21.11.1915