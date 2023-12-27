Маслов Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

До 21.11.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1897

Сын: Маслов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 24.07.1897

Жена: Маслова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.03.1900

Сын: Маслов Герасим Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 21.11.1915
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