Чуткин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Чуткина -
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Чуткина -
Шимоновка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Чуткина -
Смерть
Неизвестно