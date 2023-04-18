Чуткина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Чуткин Федор
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Чуткин Федор
Шимоновка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Чуткин Федор
Смерть
Неизвестно