Чуткина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуткина -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чуткин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Чуткин Федор

Зубовщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Чуткин Мефодий Федорович

Отец ребёнка: Чуткин Федор

Шимоновка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чуткин Иван Федорович

Отец ребёнка: Чуткин Федор

Зубовщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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