Мария (Агафья) Мстиславна 1110 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария (Агафья) Мстиславна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1110

Дата смерти

1181

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1110

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1123

Сын: Святослав Князь Новгородский, Туровский, Волынский, Новгород-Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Всеволодович

Отец ребёнка: Всеволод Князь Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Ольгович

г. Чернигов, Черниговское княжество
Смерть
1181
Похороны
Неизвестно
Кирилловская церковь

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