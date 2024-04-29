Святослав Князь Новгородский, Туровский, Волынский, Новгород-Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Всеволодович 1123 — найти родственников по фамилии на Familio
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Святослав Князь Новгородский, Туровский, Волынский, Новгород-Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Всеволодович

Место рождения

г. Чернигов, Черниговское княжество

Дата рождения

1123

Дата смерти

24.07.1194

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1123

Отец: Всеволод Князь Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Ольгович

Мать: Мария (Агафья) Мстиславна

г. Чернигов, Черниговское княжество
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Екатерина) Васильковна

Рождение ребёнка
1158

Сын: Чермный Всеволод Великий Князь Черниговский, Великий Князь Киевский Святославич

Мать ребёнка: Мария (Екатерина) Васильковна

Смерть
24.07.1194

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