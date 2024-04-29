Святослав Князь Новгородский, Туровский, Волынский, Новгород-Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Всеволодович
Место рожденияг. Чернигов, Черниговское княжество
Дата рождения1123
Дата смерти24.07.1194
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1123
Отец: Всеволод Князь Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Ольгович
г. Чернигов, Черниговское княжество
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1158
Смерть
24.07.1194