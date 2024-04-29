Всеволод Князь Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Ольгович 1094 — найти родственников по фамилии на Familio
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Всеволод Князь Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Ольгович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1094

Дата смерти

01.08.1146

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1094

Отец: Олег Князь Святославич (Гориславич)

Мать: (Музалон) Феофания (Феофано)

Рождение ребёнка
1123

Сын: Святослав Князь Новгородский, Туровский, Волынский, Новгород-Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Всеволодович

Мать ребёнка: Мария (Агафья) Мстиславна

г. Чернигов, Черниговское княжество
Смерть
01.08.1146
г. Вышгород

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