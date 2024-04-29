Всеволод Князь Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Ольгович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1094
Дата смерти01.08.1146
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1094
Рождение ребёнка
1123
Сын: Святослав Князь Новгородский, Туровский, Волынский, Новгород-Северский, Черниговский, Великий Князь Киевский Всеволодович
Мать ребёнка: Мария (Агафья) Мстиславна
г. Чернигов, Черниговское княжество
Смерть
01.08.1146
г. Вышгород