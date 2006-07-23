Новокшонова (Дульцева) Вера Семеновна 31.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новокшонова (Дульцева) Вера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1926

Дата смерти

23.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1947

Сын: Новокшонов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Кардакова (Новокшонова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
27.01.1950

Сын: Новокшонов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
25.04.1951

Дочь: Созинова (Новокшонова) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
30.04.1956

Дочь: Головина (Новокшонова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
05.02.1958

Сын: Новокшонов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
07.11.1961

Дочь: Макарова (Новокшонова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
06.06.1964

Дочь: Дурдина (Новокшонова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Новокшонов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич

Смерть
23.07.2006

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