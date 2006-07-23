Новокшонова (Дульцева) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1926
Дата смерти23.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Новокшонов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Дочь: Кардакова (Новокшонова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Сын: Новокшонов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Дочь: Созинова (Новокшонова) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Дочь: Головина (Новокшонова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Сын: Новокшонов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Дочь: Макарова (Новокшонова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Дочь: Дурдина (Новокшонова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич
Сын: Новокшонов Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Новокшонов Алексей Фомич