Кардакова (Новокшонова) Галина Алексеевна 12.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кардакова (Новокшонова) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1948

Дата смерти

06.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948

Отец: Новокшонов Алексей Фомич

Мать: Новокшонова (Дульцева) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кардаков Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Кардаков Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.03.1975

Дочь: Кураленко (Кардакова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Кардаков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1985

Дочь: Кардакова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Кардаков Павел Дмитриевич

Смерть
06.02.2024

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