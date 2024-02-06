Кардакова (Новокшонова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1948
Дата смерти06.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кардаков Вячеслав Павлович
Отец ребёнка: Кардаков Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1975
Дочь: Кураленко (Кардакова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Кардаков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1985
Дочь: Кардакова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Кардаков Павел Дмитриевич
Смерть
06.02.2024