Яковлев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: Яковлева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Елизавета
Рождение ребёнка
05.07.1930
Мать ребёнка: Яковлева Елизавета
Рождение ребёнка
20.09.1932
Сын: Яковлев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Елизавета
Смерть
Неизвестно