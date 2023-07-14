Яковлев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: Яковлева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Елизавета

Рождение ребёнка
05.07.1930

Сын: Яковлев Петр Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Елизавета

Поповка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.09.1932

Сын: Яковлев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Елизавета

Поповка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Елизавета

Смерть
Неизвестно
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