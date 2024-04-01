Ильин Михаил Крест. Д. Зарослой Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильина) Александра Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пятилетова (Ильина) Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ильин Никита Крестьянин Д. Зарослой Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ильин Корнилий Крест. Д. Зарослой Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно