Ильин Михаил Крест. Д. Зарослой Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Михаил Крест. Д. Зарослой Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильина) Александра Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пятилетова (Ильина) Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ильин Никита Крестьянин Д. Зарослой Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ильин Корнилий Крест. Д. Зарослой Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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