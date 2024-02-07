?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Урываев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Урываев Василий Савич
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1790
Сын: Урываев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Урываев Василий Савич
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молюкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Урываев Василий Савич
Каргополь Архангельская область