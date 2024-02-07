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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Урываев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Урываев Василий Савич

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Урываев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Урываев Василий Савич

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молюкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Урываев Василий Савич

Каргополь Архангельская область
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