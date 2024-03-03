Попова (Топоркова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Егор Никитович
Рождение ребёнка
06.08.1933
Сын: Топорков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Топорков Федор Родионович
Рождение ребёнка
03.02.1938
Дочь: Васильева Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Топорков Федор Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топорков Валентин Федорович
Отец ребёнка: Топорков Федор Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно