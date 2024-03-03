Попова (Топоркова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Топоркова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Егор Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1933

Сын: Топорков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Топорков Федор Родионович

Павлодар, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.02.1938

Дочь: Васильева Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Топорков Федор Родионович

Павлодар, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорков Валентин Федорович

Отец ребёнка: Топорков Федор Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Федор Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Федор Родионович

Смерть
Неизвестно
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