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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Володин Андрей Фомич
Отец ребёнка: Володин Фома Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Володин Семен Фомич
Отец ребёнка: Володин Фома Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Даньшева Мавра Володина
Отец ребёнка: Володин Фома Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Володин Павел Фомич
Отец ребёнка: Володин Фома Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно