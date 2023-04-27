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von Österreich Albrecht Geduldige

Место рождения

Wien, Österreich

Дата рождения

19.09.1377

Дата смерти

14.09.1404

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1377

Отец: von Österreich Albrecht Zopf

Мать: von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Beatrix

Работа или профессия
Неизвестно
kung av Böhmen och Ungern, Duke of Austria, m. 4-24-1390
Бракосочетание
24.04.1390

Жена: (Wittelsbach) Joanna Bavaria

Рождение ребёнка
26.06.1395

Дочь: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margareta

Мать ребёнка: (Wittelsbach) Joanna Bavaria

Рождение ребёнка
10.08.1397

Сын: von Habsburg Albrecht II

Мать ребёнка: (Wittelsbach) Joanna Bavaria

Смерть
14.09.1404
Похороны
Неизвестно

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