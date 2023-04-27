von Österreich Albrecht Geduldige
Место рожденияWien, Österreich
Дата рождения19.09.1377
Дата смерти14.09.1404
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1377
Отец: von Österreich Albrecht Zopf
Мать: von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Beatrix
Работа или профессия
Неизвестно
kung av Böhmen och Ungern, Duke of Austria, m. 4-24-1390
Бракосочетание
24.04.1390
Рождение ребёнка
26.06.1395
Дочь: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margareta
Мать ребёнка: (Wittelsbach) Joanna Bavaria
Рождение ребёнка
10.08.1397
Мать ребёнка: (Wittelsbach) Joanna Bavaria
Смерть
14.09.1404
Похороны
Неизвестно