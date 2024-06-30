Цируль Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти06.05.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1913
Мариинский РК костел
Рождение ребёнка
23.03.1914
Дочь: Горяева (Цируль (Сафронова)) Анна Петровна (Леонидовна)
Мать ребёнка: Сафронова (Столь) Моника Ивановна
Дроздовский уч. Таловской волости
Смерть
06.05.1915
Причина смерти: На войне