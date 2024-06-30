Цируль Петр Егорович 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цируль Петр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

06.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1913

Жена: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Мариинский РК костел
Рождение ребёнка
23.03.1914

Дочь: Горяева (Цируль (Сафронова)) Анна Петровна (Леонидовна)

Мать ребёнка: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Дроздовский уч. Таловской волости
Смерть
06.05.1915
Причина смерти: На войне

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