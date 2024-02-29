Григорий Савинов
Место рождения
Дата рождения05.11.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1815 ст.
Отец: Савин Федоров
Мать: Евдокия Федорова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кириллова
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Раскольник
Рождение ребёнка
12.09.1837 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Раскольница
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.
Дочь: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Раскольник
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.
Сын: Елисей Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Раскольник
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Раскольница
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.
Дочь: Семен Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Раскольник
Смерть
Неизвестно