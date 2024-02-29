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Григорий Савинов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.11.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1815 ст.

Отец: Савин Федоров

Мать: Евдокия Федорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кириллова

Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
12.09.1837 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.

Дочь: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.

Сын: Елисей Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.

Дочь: Семен Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно

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