Дарья Кириллова
Место рождения
Дата рождения12.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1816 ст.
Отец: Кирилл Федулов
Мать: Акулина Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Савинов
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Савинов
Раскольник
Рождение ребёнка
12.09.1837 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Савинов
Раскольница
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.
Дочь: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Савинов
Раскольник
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.
Сын: Елисей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Савинов
Раскольник
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Савинов
Раскольница
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.
Дочь: Семен Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Савинов
Раскольник
Смерть
Неизвестно