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Дарья Кириллова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1816 ст.

Отец: Кирилл Федулов

Мать: Акулина Андрианова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Савинов

Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Савинов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
12.09.1837 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Савинов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.

Дочь: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Савинов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Савинов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Савинов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.

Дочь: Семен Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Савинов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно

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