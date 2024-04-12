Василий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Семенов

Василий Семенов

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Семен Захарович

Мать: Хавронья Кондратова

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Василиса Андреева

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close