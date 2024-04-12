Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Семен Захарович
Мать: Хавронья Кондратова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Василиса Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно