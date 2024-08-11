Суслов Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Суслов Афанасий Яковлевич
Мать: Суслова Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Суслова Марья Григорьевна
Волосниково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Суслова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Суслова Марья Григорьевна
Шастово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1746