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Суслов Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Суслов Афанасий Яковлевич

Мать: Суслова Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Суслов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Суслова Марья Григорьевна

Волосниково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Суслова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Суслова Марья Григорьевна

Шастово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1746

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