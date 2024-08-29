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Суслов Афанасий Яковлевич

Место рождения

Бобровское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Евфимия

Рождение ребёнка
1680

Сын: Суслов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Рождение ребёнка
1691

Дочь: (Суслова) Марина Афанасьевна

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Рождение ребёнка
1694

Сын: Суслов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Рождение ребёнка
1696

Сын: Суслов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Рождение ребёнка
1699

Сын: Суслов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Волосниково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
большой
Рождение ребёнка
1701

Сын: Суслов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Рождение ребёнка
1707

Сын: Суслов Тихон Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Волосниково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Суслов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Суслова Евфимия

Волосниково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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