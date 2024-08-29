Суслов Афанасий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1680
Сын: Суслов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1691
Дочь: (Суслова) Марина Афанасьевна
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1696
Сын: Суслов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
большой
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Рождение ребёнка
1709
Сын: Суслов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Суслова Евфимия
Смерть
Неизвестно