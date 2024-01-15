Моисеева (Недошивина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Недошивина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недошивин Иван Степанович

Мать: Недошивина (Кукаева) Татьяна Егорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Фёдор

Смерть
Неизвестно

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