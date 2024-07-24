Бурухин Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
30.10.1875 ст.
Дочь: Бурухина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.
Сын: Бурухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.
Дочь: Бурухина Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.
Дочь: Бурухина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.1883
Дочь: Лапцова Анфуса Ивановна
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
15.01.1888 ст.
Дочь: Бурухина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно