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Бурухин Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурухин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бурухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.10.1875 ст.

Дочь: Бурухина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.

Сын: Бурухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.

Дочь: Бурухина Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.

Дочь: Бурухина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1883

Дочь: Лапцова Анфуса Ивановна

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.01.1888 ст.

Дочь: Бурухина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бурухин Иван Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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