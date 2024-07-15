Левыкин Петр Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Левыкин Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левыкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михеева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Непомнющая Предположительно (Левыкина) Акилина Петрова

Мать ребёнка: Анна Михеева

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Левыкин Семен Петров

Мать ребёнка: Анна Михеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Левыкин Егор Петров

Мать ребёнка: Анна Михеева

Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Козмина (Левыкина) Евфимия Петрова

Мать ребёнка: Анна Михеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.09.1820 ст.

Дочь: Шкоркина-Яминцова (Левыкина) Любовь Петрова

Мать ребёнка: Анна Михеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-K6FV?i=1078&cat=753676 запись о рождении https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-6K9P?i=998&cat=704850 запись почетче
Рождение ребёнка
17.03.1829 ст.

Дочь: Иванова (Левыкина) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Анна Михеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KFX6?i=175&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
08.05.1831 ст.

Сын: Левыкин Семен Петров

Мать ребёнка: Анна Михеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-VVRB?i=880&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Смерть
Неизвестно

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