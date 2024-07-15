Левыкин Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Левыкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михеева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Непомнющая Предположительно (Левыкина) Акилина Петрова
Мать ребёнка: Анна Михеева
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Левыкин Семен Петров
Мать ребёнка: Анна Михеева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Левыкин Егор Петров
Мать ребёнка: Анна Михеева
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Козмина (Левыкина) Евфимия Петрова
Мать ребёнка: Анна Михеева
Рождение ребёнка
17.09.1820 ст.
Дочь: Шкоркина-Яминцова (Левыкина) Любовь Петрова
Мать ребёнка: Анна Михеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-K6FV?i=1078&cat=753676 запись о рождении https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-6K9P?i=998&cat=704850 запись почетче
Рождение ребёнка
17.03.1829 ст.
Дочь: Иванова (Левыкина) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Анна Михеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KFX6?i=175&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
08.05.1831 ст.
Сын: Левыкин Семен Петров
Мать ребёнка: Анна Михеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-VVRB?i=880&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Смерть
Неизвестно