Ковшов Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковшов Валерий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1949

Дата смерти

08.03.2023

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949

Отец: Ковшов Петр

Мать: Ковшова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковшова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковшова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковшова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковшова Зинаида Ивановна

Смерть
08.03.2023
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