Ковшов Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1949
Дата смерти08.03.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949
Отец: Ковшов Петр
Мать: Ковшова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1968
Рождение ребёнка
21.09.1971
Рождение ребёнка
24.02.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковшова Зинаида Ивановна
Смерть
08.03.2023