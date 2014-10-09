Ковшова (Дыбанина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковшова (Дыбанина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1949

Дата смерти

09.10.2014

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949

Отец: Дыбанин Иван Сергеевич

Мать: Дыбанина Элеонора

Рождение ребёнка
24.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковшов Валерий Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковшов Валерий Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковшов Валерий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковшов Валерий Петрович

Смерть
09.10.2014
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