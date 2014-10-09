Ковшова (Дыбанина) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1949
Дата смерти09.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949
Отец: Дыбанин Иван Сергеевич
Мать: Дыбанина Элеонора
Рождение ребёнка
24.09.1968
Рождение ребёнка
21.09.1971
Рождение ребёнка
24.02.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2014