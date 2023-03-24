Salmenkallio (Zidbäck) Eva Linnea
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1901
Дата смерти05.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sallmén Heikki Johannes
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
27.07.1932
Сын: Salmenkallio Hannu Henrik
Отец ребёнка: Sallmén Heikki Johannes
Рождение ребёнка
15.06.1934
Дочь: Koivisto (Salmenkallio) Sirkka Helena
Отец ребёнка: Sallmén Heikki Johannes
Смерть
05.04.1983