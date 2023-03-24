Salmenkallio (Zidbäck) Eva Linnea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Salmenkallio (Zidbäck) Eva Linnea

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1901

Дата смерти

05.04.1983

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1901

Отец: Zidbäck Johan Elis

Мать: Zidbäck (Koljonen) Matilda Pekantytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sallmén Heikki Johannes

Бракосочетание
1928

Муж: Sallmén Heikki Johannes

Рождение ребёнка
27.07.1932

Сын: Salmenkallio Hannu Henrik

Отец ребёнка: Sallmén Heikki Johannes

Рождение ребёнка
15.06.1934

Дочь: Koivisto (Salmenkallio) Sirkka Helena

Отец ребёнка: Sallmén Heikki Johannes

Смерть
05.04.1983

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