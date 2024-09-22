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Мандебур Василий Семенович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.04.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
09.05.1850 ст.

Жена: Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна

Горошков, Київська область
У Василия Семеновича это второй брак.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Затишная (Мандебур) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
04.01.1855 ст.

Дочь: Якимчук (Мандебур) Синклитикия Васильевна

Мать ребёнка: Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна

Горошков, Київська область
Смерть
04.04.1881 ст.
Горошков, Київська область

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