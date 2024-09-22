Мандебур Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти04.04.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1850 ст.
У Василия Семеновича это второй брак.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Затишная (Мандебур) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
04.01.1855 ст.
Дочь: Якимчук (Мандебур) Синклитикия Васильевна
Мать ребёнка: Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна
Смерть
04.04.1881 ст.