Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

28.06.1825 ст.

Дата смерти

01.05.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1825 ст.

Отец: Сидорец Сидорчук Яков Иванович

Мать: Сидорчук (Вовчук) Мария Ивановна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
09.05.1850 ст.

Муж: Мандебур Василий Семенович

Горошков, Київська область
У Василия Семеновича это второй брак.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Затишная (Мандебур) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мандебур Василий Семенович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
04.01.1855 ст.

Дочь: Якимчук (Мандебур) Синклитикия Васильевна

Отец ребёнка: Мандебур Василий Семенович

Горошков, Київська область
Смерть
01.05.1881 ст.
Горошков, Київська область

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