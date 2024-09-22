Мандебур (Сидорчук) Феврония Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1825 ст.
Дата смерти01.05.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1825 ст.
Бракосочетание
09.05.1850 ст.
У Василия Семеновича это второй брак.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Затишная (Мандебур) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мандебур Василий Семенович
Рождение ребёнка
04.01.1855 ст.
Дочь: Якимчук (Мандебур) Синклитикия Васильевна
Отец ребёнка: Мандебур Василий Семенович
Смерть
01.05.1881 ст.