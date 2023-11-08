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Полонянкина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

26.06.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Полонянкин Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1810

Дочь: Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1812

Сын: Полонянкин Лаврентий Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1813

Дочь: Харитина Терентьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1815

Сын: Полонянкин Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1818

Дочь: Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1820

Сын: Полонянкин Иоанн Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1821

Сын: Полонянкин Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1822

Дочь: Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1825

Сын: Полонянкин Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русинова Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Терентьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Смерть
26.06.1858
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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