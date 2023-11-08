Полонянкина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти26.06.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Полонянкин Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Дочь: Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Лаврентий Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Дочь: Харитина Терентьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Дочь: Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Иоанн Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Дочь: Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Константин Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Дочь: Русинова Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Сын: Полонянкин Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Дочь: Пелагия Терентьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Терентий Фаддеевич