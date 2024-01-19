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Полонянкин Константин Терентьевич

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.05.1825

Дата смерти

10.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1825

Отец: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Мать: Полонянкина Марфа Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1845

Жена: Полонянкина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
04.10.1847

Сын: Полонянкин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1851

Дочь: Дария Константиновна

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1852

Сын: Полонянкин Иоанн Константинович

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Кирьянова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1856

Сын: Полонянкин Федор Константинович

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1857

Сын: Полонянкин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1859

Сын: мертворожденный

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1863

Дочь: мертворожденная

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипицына? Гликерия Константиновна

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.04.1891
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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