Полонянкин Константин Терентьевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1825
Дата смерти10.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1825
Бракосочетание
11.02.1845
Рождение ребёнка
04.10.1847
Сын: Полонянкин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1851
Дочь: Дария Константиновна
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
?.04.1852
Сын: Полонянкин Иоанн Константинович
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Кирьянова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
14.02.1856
Сын: Полонянкин Федор Константинович
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1857
Сын: Полонянкин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
05.10.1859
Сын: мертворожденный
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
15.01.1863
Дочь: мертворожденная
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипицына? Гликерия Константиновна
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1891