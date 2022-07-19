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Reisenauer (Fisher) Barbara

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Между 1911 и 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Reisenauer Joseph

Рождение ребёнка
02.02.1884

Сын: Reisenauer *Ignatius 'Ignatz'

Отец ребёнка: Reisenauer Joseph

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Reisenauer Franz Frank

Отец ребёнка: Reisenauer Joseph

Рождение ребёнка
02.02.1886

Сын: Reisenauer Joseph

Отец ребёнка: Reisenauer Joseph

Смерть
Между 1911 и 1920

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