Reisenauer (Fisher) Barbara
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиМежду 1911 и 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Муж: Reisenauer Joseph
Рождение ребёнка
02.02.1884
Сын: Reisenauer *Ignatius 'Ignatz'
Отец ребёнка: Reisenauer Joseph
Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Reisenauer Joseph
Рождение ребёнка
02.02.1886
Сын: Reisenauer Joseph
Отец ребёнка: Reisenauer Joseph
Смерть
Между 1911 и 1920